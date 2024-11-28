Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản trị, xây dựng và phát triển kênh TikTok, Fanpage của công ty
Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, ...
Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.
Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.
Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.
KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, tỷ lệ tăng trưởng kênh)
Phối hợp với các team khác trong team MKT (team Convert, team Viral, team Website) để triển khai các hoạt động MKT chung liên quan đến thương hiệu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên ứng viên mạnh về Content Viral, nhất là nền tảng TikTok
Biết quay, edit video cơ bản trên điện thoại.
Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản.
Chủ động trong công việc, tuân thủ deadline & tinh thần trách nhiệm cao
Bám đuổi mục tiêu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 10 Triệu/tháng
Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Phụ cấp công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B45-17 LK5 khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

