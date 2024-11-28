Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản trị, xây dựng và phát triển kênh TikTok, Fanpage của công ty

Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, ...

Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.

KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, tỷ lệ tăng trưởng kênh)

Phối hợp với các team khác trong team MKT (team Convert, team Viral, team Website) để triển khai các hoạt động MKT chung liên quan đến thương hiệu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên ứng viên mạnh về Content Viral, nhất là nền tảng TikTok

Biết quay, edit video cơ bản trên điện thoại.

Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản.

Chủ động trong công việc, tuân thủ deadline & tinh thần trách nhiệm cao

Bám đuổi mục tiêu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 10 Triệu/tháng

Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Phụ cấp công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.