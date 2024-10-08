Tuyển Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Sunrise, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đo lường, đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn:
- Tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ y tế.
- Đảm bảo sự thực hiện và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng dịch vụ y tế.
2. Tham gia xử lý phản hồi và khiếu nại:
- Ghi nhận và tham gia giải quyết các vấn đề về chất lượng dịch vụ từ bệnh nhân và người dùng dịch vụ.
- Quản lý quá trình xử lý phản hồi và khiếu nại. Đề xuất các biện pháp khắc phục có tính hệ thống dựa trên phản hồi của người dùng dịch vụ.
3. Cải tiến chất lượng dịch vụ:
- Đề xuất và tham gia vào các dự án cải tiến chất lượng, bao gồm việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và công nghệ mới để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
- Tổ chức và tham gia vào việc phân tích, đánh giá, xem xét và cải tiến quy trình làm việc và các hoạt động liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế.
4. Tương tác và phối hợp:
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong bệnh viện để đảm bảo sự tuân thủ và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ y tế, và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để thực hiện chúng.
5. Theo dõi và báo cáo:
- Theo dõi các chỉ số chất lượng dịch vụ liên tục theo thời gian thực (realtime),
- Xây dựng các công cụ và biểu mẫu báo cáo các chỉ số quan trọng và có ý nghĩa.
- Tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả đến cấp quản và các bên liên quan định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng;
- Giao tiếp, lắng nghe;
- Kỹ năng giải quyết tình huống;
- Khả năng làm việc nhóm;
- Nhanh nhẹn, ngoại hình dễ nhìn.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
- Được xem xét tăng lương hàng năm;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim);
- Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV);
- Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);
- Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);
- Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;
- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty ;
- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
- Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh)
- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

