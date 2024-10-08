Tuyển Chuyên Viên Dự Toán thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N01T5 Lạc Hồng Lotus, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Trực tiếp quản lý phần dự toán của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán.
- Kiểm soát dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước thiết kế cơ sở, kỹ thuật bản vẽ thi công (Bao gồm cả phát sinh nếu có).
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng, đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.
2. Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của dự án
- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan để phân tích hiệu quả tài chính & tính kinh tế của dự án.
- Xây dựng báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư, báo cáo đầu tư dự án.
3. Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
- Kiểm tra hồ sơ năng lực và các yếu tố pháp lý của các đối tác tư vấn thiết kế, các nhà thầu liên quan.
- Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện lập bảng danh mục vật liệu phạm vi hoàn thiện để làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án.
- Phối hợp đề xuất giá trị, tham gia thương thảo các hợp đồng tư vấn thiết kế, các hợp đồng với các nhà thầu và các đối tác liên quan.
- Phân tích chào giá, trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp
4. Lập/ kiểm tra hồ sơ thanh/quyết toán các hợp đồng thi công, quyết toán vốn đầu tư xây dựng.
- Lập và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, bản vẽ hoàn công theo đúng yêu cầu của nhà nước.
- Theo dõi công việc thi công, lắp đặt trực tiếp trên công trường của tổ, đội theo kế hoạch được giao để kịp thời làm hồ sơ thanh toán.
- Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng của các nhà thầu. Đôn đốc nhà thầu về công tác hồ sơ thanh quyết toán.
- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
- Lữu giữ, giao nhận hồ sơ, bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán với các nhà thầu.
5. Các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng,...
05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng)
Nắm vững kiến thức chuyên môn về kinh tế, kế hoạch, đấu thầu, dự toán, thanh quyết toán, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Acitt, G8, Autocad...
Giao tiếp, xử lý tình huống: tốt
Lập kế hoạch, quản lý thời gian: tốt
Phân tích, tổng hợp, báo cáo: khá
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18 - 25 triệu/tháng
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương 13, 14 (theo kết quả kinh doanh của công ty hàng năm)
Thưởngquà các dịp LễTết trong năm
Phụ cấp ăn trưa (40K/ ngày)
Được mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo Việt
Đóng bảo hiểm full lương và hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ và tốt hơn theo quy định của Luật.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/năm
Các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ đầy đủ và tốt hơn quy định của luật hiện hành (cưới hỏi được nghỉ 5 ngày nguyên lương,……)
Môi trường và văn hóa làm việc: Trẻ trung, không giới hạn cơ hội thăng tiến, nhiều hoạt động tập thể
Văn phòng làm việc hạng A, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà N01T5 Lạc Hồng Lotus, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

