Tuyển Chuyên Viên Dự Toán thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01T5 Lạc Hồng Lotus, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Trực tiếp quản lý phần dự toán của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán.

- Kiểm soát dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước thiết kế cơ sở, kỹ thuật bản vẽ thi công (Bao gồm cả phát sinh nếu có).

- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng, đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.

- Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.

2. Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của dự án

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan để phân tích hiệu quả tài chính & tính kinh tế của dự án.

- Xây dựng báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư, báo cáo đầu tư dự án.

3. Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Kiểm tra hồ sơ năng lực và các yếu tố pháp lý của các đối tác tư vấn thiết kế, các nhà thầu liên quan.

- Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện lập bảng danh mục vật liệu phạm vi hoàn thiện để làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án.

- Phối hợp đề xuất giá trị, tham gia thương thảo các hợp đồng tư vấn thiết kế, các hợp đồng với các nhà thầu và các đối tác liên quan.

- Phân tích chào giá, trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp

4. Lập/ kiểm tra hồ sơ thanh/quyết toán các hợp đồng thi công, quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

- Lập và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, bản vẽ hoàn công theo đúng yêu cầu của nhà nước.

- Theo dõi công việc thi công, lắp đặt trực tiếp trên công trường của tổ, đội theo kế hoạch được giao để kịp thời làm hồ sơ thanh toán.

- Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng của các nhà thầu. Đôn đốc nhà thầu về công tác hồ sơ thanh quyết toán.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

- Lữu giữ, giao nhận hồ sơ, bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán với các nhà thầu.

5. Các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng,...

05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng)

Nắm vững kiến thức chuyên môn về kinh tế, kế hoạch, đấu thầu, dự toán, thanh quyết toán, hợp đồng và các quy định của pháp luật liên quan

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành có liên quan: Acitt, G8, Autocad...

Giao tiếp, xử lý tình huống: tốt

Lập kế hoạch, quản lý thời gian: tốt

Phân tích, tổng hợp, báo cáo: khá

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18 - 25 triệu/tháng

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương 13, 14 (theo kết quả kinh doanh của công ty hàng năm)

Thưởngquà các dịp LễTết trong năm

Phụ cấp ăn trưa (40K/ ngày)

Được mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo Việt

Đóng bảo hiểm full lương và hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ và tốt hơn theo quy định của Luật.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/năm

Các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ đầy đủ và tốt hơn quy định của luật hiện hành (cưới hỏi được nghỉ 5 ngày nguyên lương,……)

Môi trường và văn hóa làm việc: Trẻ trung, không giới hạn cơ hội thăng tiến, nhiều hoạt động tập thể

Văn phòng làm việc hạng A, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức

