Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Hưng, An Dương, Hải Phòng, An Dương

- Miền Bắc, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên
Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình về nhân sự
Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo cho nhân viên
Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có kiến thức cơ bản về luật lao động và quản trị nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km15, QL5, An Hưng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

