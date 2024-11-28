Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Hưng, An Dương, Hải Phòng, An Dương - Miền Bắc, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên

Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình về nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo cho nhân viên

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Có kiến thức cơ bản về luật lao động và quản trị nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

