Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HQ SING
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH HQ SING

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH HQ SING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 199 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
- Làm sổ tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.
- Kiểm soát sổ sách các phần hành kế toán viên : Doanh thu, chi phí, công nợ, khấu hao, phân bổ chi phí..
- Xử lý các báo cáo phân tích theo yêu cầu cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ CĐ các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.
- Yêu cầu ứng viên từ 25 tuổi trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Khả năng thích nghi tốt, chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc được giao nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH HQ SING Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ, lương tháng thứ 13, thưởng Tết
- Thưởng lễ, tết, 30/04-1/5, sinh nhật,...
- Du lịch hằng năm: Team Building, Ngày hội gia đình,...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HQ SING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HQ SING

CÔNG TY TNHH HQ SING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Đường số 1, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

