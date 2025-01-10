Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 3,500 USD

Am hiểu khách hàng:

- Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads) nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng USME/tiểu phân khúc trọng tâm được giao.

- Triển khai công tác thu thập, phân tích thông tin về khách hàng (KH), tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,...của KH nhằm am hiểu đặc điểm và mô hình kinh doanh, các yếu tố thành công và rủi ro chính của khách hàng, nhu cầu của khách hàng theo phân khúc/tiểu phân khúc trọng tâm USME được giao, có khả năng tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng

- Liên tục cập nhật kiến thức về sản phẩm, các tính năng đặc điểm, lợi ích, selling point và chính sách liên quan để tư vấn cho khách hàng.

- Thiết lập quan hệ với KHDN mới theo danh sách khách hàng được phân công hoặc tự tìm kiếm KH thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…;

- Xây dựng và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, quản lý danh mục (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...); đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng chiến lược của TCB

- Lập kế hoạch bán, nhận diện và xác định cơ hội kinh doanh (ACP) với các khách hàng mục tiêu.