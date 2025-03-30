Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động tiếp xúc, tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho KHDN phân khúc Upper: Quản lý, chăm dóc khách hàng hiện hữu và tìm kiếm phát triển cơ sở khách hàng mới; Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi tình trạng khách hàng và công tác thu hồi nợ.

Tham gia đề xuất, lập kế hoạch để triển khai hoạt động bán hàng trực tiếp các sản phẩm dịch vụ cho KHDN phân khúc Upper nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh tháng/ quý/ 6 tháng/ năm

Trực tiếp khai thác và phân tích thông tin khách hàng, tiếp xúc và làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu khách hàng hiện tại và tương lai, để tối đa hóa các cơ hội bán hàng, triển khai các giải pháp bán hàng (bán chéo, bán chuỗi, v.v.) và cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng tối ưu.

Trực tiếp phát triển mạng lưới khách hàng, các đối tác, các kênh phân phối thay thế.

Triển khai thực hiện các thao tác, hoạt động và quy trình bán hàng trực tiếp và/hoặc phối hợp với các đơn vị khác trong ngân hàng để duy trì giám sát và cung cấp hỗ trợ cần thiết (bao gồm tìm kiếm thông tin khách hàng, tiếp thị và giới thiệu, thu thập và quản lý hồ sơ khách hàng, hỗ trợ giải ngân, v.v.)

Rà soát thẩm định hồ sơ khách hàng, quản lý rủi ro khách hàng

Thường xuyên cập nhật kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ, quy trình và thủ tục bán hàng của ngân hàng tới khách hàng, đội ngũ bán hàng, kênh và giải pháp bán hàng;

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành quản trị kinh doanh (quản trị doanh nghiệp, khoa học quản lý,...), các ngành kinh tế (kinh doanh quốc tế, tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, định giá tài sản, kinh doanh tiền tệ, luật kinh tế...), các ngành thương mại dịch vụ (marketing, quan hệ công chúng, du lịch, khách sạn,...)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển

