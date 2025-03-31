Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh)

- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng; tiếp thị, giới thiệu, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của NHBL/MSB nhằm hoàn thành/vượt chỉ tiêu được giao

- Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng phù hợp với khẩu vị của MSB

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng; Xây dựng, mở rộng tập khách hàng mới

- Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn khách hàng thông qua tư vấn gói giải pháp tiện ích toàn diện thay vì bán sản phẩm đơn lẻ góp phần làm tăng số sản phẩm sở hữu/1 khách hàng và gia tăng tính gắn kết của khách hàng

- Đôn đốc và quản lý việc trả nợ của khách hàng, đảm bảo đúng kỳ, đề xuất kịp thời các giải pháp đối với khách hàng nợ gốc, nợ lãi quá hạn

- Hoàn thiện hồ sơ tín dụng của Khách hàng và trình các bộ phận liên quan, Cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Đảm nhiệm vai trò quảng bá hình ảnh tốt đẹp của MSB ngày càng phổ biến, gần gũi và thân thiện với khách hàng

- Kèm cặp, hướng dẫn cán bộ tại đơn vị theo phân công của Cấp có thẩm quyền\"\" 2. Quản lý chất lượng dịch vụ:

- Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm