Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Khách hàng lớn.
• Quản lý danh mục khách hàng được phân giao, Thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán.
• Tham gia và hoàn thành đầy đủ các chương trình đào tạo dành cho Tập sự.
• Có cơ hội trở thành Chuyên viên chính thức sau quá trình tập sự.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng
• Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/dịch vụ ngân hàng
• Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)
• Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

