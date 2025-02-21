Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

• Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Khách hàng lớn.

• Quản lý danh mục khách hàng được phân giao, Thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

• Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán.

• Tham gia và hoàn thành đầy đủ các chương trình đào tạo dành cho Tập sự.

• Có cơ hội trở thành Chuyên viên chính thức sau quá trình tập sự.