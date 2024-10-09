Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 75 Đường B4, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đi thị trường để giám sát, kiểm tra chất lượng lắp đặt màn hình trong và ngoài thang máy. Khảo sát thực tế để xác minh tính chính xác của công tác đánh giá xếp hạng tòa nhà. Tổng hợp báo cáo hàng tuần. Các hạng mục quan trọng báo cáo trực tiếp cho quản lý trực tiếp. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do quản lý giao phó. Chi tiết sẽ được trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua kiểm soát nội bộ cho công ty truyền thông quảng cáo. Kĩ năng tổ chức, lập kế hoạch công việc; Hoạt bát, nhanh nhẹn. Sức khoẻ tốt; Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực; Phụ cấp cơm 50k/ngày. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT Nghỉ phép/lễ tết, lương tháng 13, thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

