Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng quy chế, quy trình, Kiểm tra và đánh giá các quy trình vận hành trong công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ.

,

Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động vận hành.

Lập báo cáo kiểm soát nội bộ, đưa ra khuyến nghị cải thiện quy trình vận hành.

Hỗ trợ các bộ phận trong việc triển khai các giải pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động vận hành.

Theo dõi, đôn đốc quá trình soạn thảo, phối hợp soạn thảo tài liệu hệ thống của các phòng ban

Rà soát các tài liệu hệ thống của Công ty trước khi ban hành

Theo dõi quá trình khắc phục (nếu có)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, kiểm toán, quản lý vận hành hoặc quản trị rủi ro.

Am hiểu về quy trình vận hành và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,

Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin