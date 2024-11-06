Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giovanni Vietnam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Giovanni Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống:
Phối hợp triển khai xây dựng hệ thống văn bản tài liệu quản trị của Tập đoàn;
Liên tục rà soát cập nhật đảm bảo tính ứng dụng của hệ thống.
Kiểm soát chất lượng:
Thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất về tính tuân thủ Nội quy/Quy trình/Quy chế/Quy định tại Văn phòng Tập Đoàn/Nhà máy;
Thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất về chất lượng dịch vụ và việc tuân thủ tiêu chuẩn vận hành của Hệ thống Cửa hàng;
Lập và phân tích báo cáo kiểm soát chất lượng sau các kỳ kiểm tra; từ đó xác định nguồn gốc vấn đề, đề xuất biện pháp hành động;
Phối hợp xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ - Theo dõi việc triển khai kế hoạch khắc phục, đánh giá hiệu quả thực hiện;
Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ kiếm soát chất lượng ;
Hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các bên liên quan thực hiện việc kiểm soát chất lượng.
Công tác thanh tra:
Thực hiện thanh tra các sự vụ xảy ra tại Văn phòng Tập đoàn/Hệ thống Cửa hàng/Nhà máy;
Thực hiện báo cáo kết quả thanh tra, thống kê phân tích lỗi và đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến;
Xử lý vi phạm và theo dõi tình trạng khắc phục lỗi.
Quản trị rủi ro:
Hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng các chương trình kế hoạch/ báo cáo định kì hoặc các báo cáo QTRR theo quy định;
Tham gia giải quyết các sự cố rủi ro phát sinh tại cơ sở, theo dõi và giám sát quy trình xử lý cho đến khi hoàn thành;
Đề xuất các cải thiện trong quy trình nhận diện, đánh giá và xử lý sự cố;
Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, báo cáo QTRR.
Công tác báo cáo và đề xuất:
Báo cáo
Thực hiện đầy đủ báo cáo phân tích công tác đã thanh tra, tổng hợp báo cáo sự vụ, báo cáo biểu đồ theo yêu cầu;
Báo cáo mô tả biến động và dự báo lỗi, các sự vụ và tình trạng về các vấn đề cần đảm bảo thanh tra kiểm soát.
Đề xuất
Đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm giảm thiểu các sai sót trong quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Chuyên ngành: Không giới hạn;
Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ppt, project, visio...)
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, trang sức, bán lẻ hàng chất lượng cao là một lợi thế (Từ 2 năm);
Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại;
Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng;
Công bằng, trung thực quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn;
Sẵn sàng đi công tác.

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, phù hợp theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần (08h00-17h30)
Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi
Các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định chung của nhà nước.
Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng sinh nhật công ty, thưởng các ngày lễ trong năm.
Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cà CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Tòa nhà Sao mai - Hoàng Văn Thụ- Hoàng Mai - Hà Nội

