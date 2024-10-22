Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

B2B Sales:
Đạt được mục tiêu bán hàng và mang lại kết quả cho các khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện các chương trình bán hành bằng kế hoạch hành động phát triển bán hàng bằng việc hợp tác với tiếp thị; Duy trì tệp bán hàng, sản phẩm kết hợp và giá bán không đổi với xu hướng thay đổi, chỉ số kinh tế và các đối thủ cạnh tranh Phát triển, xây dựng và quản lý danh sách khách hàng bán lẻ và các tài khoản doanh nghiệp Mục tiêu tài khoản mới và tài khoản hiện tại trong khu vực xung quanh cho doanh nghiệp mới; Tìm kiếm khách hàng mới qua bán hàng qua điện thoại, thư trực tiếp, email và các sự kiện kết nối; Theo dõi các công ty hàng đầu qua nghiên cứu và các sự kiện phát triển; Tạo ra các bản báo cáo giám sát bán hàng thường xuyên; Tham gia vào các triển lãm thương mại, các cuộc họp và các sự kiện cộng đồng để giúp phát triển các chương trình hợp tác.
Đạt được mục tiêu bán hàng và mang lại kết quả cho các khách hàng doanh nghiệp;
Thực hiện các chương trình bán hành bằng kế hoạch hành động phát triển bán hàng bằng việc hợp tác với tiếp thị;
Duy trì tệp bán hàng, sản phẩm kết hợp và giá bán không đổi với xu hướng thay đổi, chỉ số kinh tế và các đối thủ cạnh tranh
Phát triển, xây dựng và quản lý danh sách khách hàng bán lẻ và các tài khoản doanh nghiệp
Mục tiêu tài khoản mới và tài khoản hiện tại trong khu vực xung quanh cho doanh nghiệp mới;
Tìm kiếm khách hàng mới qua bán hàng qua điện thoại, thư trực tiếp, email và các sự kiện kết nối;
Theo dõi các công ty hàng đầu qua nghiên cứu và các sự kiện phát triển;
Tạo ra các bản báo cáo giám sát bán hàng thường xuyên;
Tham gia vào các triển lãm thương mại, các cuộc họp và các sự kiện cộng đồng để giúp phát triển các chương trình hợp tác.
B2C Sales:
Đẩy mạnh bán hàng thông qua việc tư vấn và kiến nghị về sản phẩm và dịch vụ công ty; Tích cực tìm kiếm các cơ hội khách hàng lẻ mới thông qua các hoạt động, gọi điện, mạng lưới kết nối và phương tiện xã hội...; Xây dựng và mở rộng quan hệ với các công ty và đối tác như: quản lý chung cư & trường học, trung tâm thương mại, phòng tập thể thao... để tổ chức các hoạt động thúc đẩy quảng bá dịch vụ và bán gói khám/ dịch vụ lẻ; Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu qua điện thoại và email, truyền thông xã hội; Đề xuất ý tưởng bán hàng và sản phẩm mới để thúc đẩy bán hàng; Đạt được nhiều mục tiêu bán hàng và mục tiêu hoạt động (nghĩa là số cuộc gọi, các cuộc họp, lượt tương tác với khách hàng theo ngày); Tham gia các buổi triển lãm và các hội nghị, chương trình do công ty tổ chức; Hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ bộ phận tiền sảnh trong việc điều phối khách hàng tại phòng Khám trong lúc cao điểm (khi nhân viên kinh doanh bán lẻ có mặt tại phòng khám và không có thực hiện chương trình sự kiện/ kích hoạt và các nhiệm vụ khác được giao từ GĐ Phát triển kinh doanh); Phối hợp với các bộ phận Nhóm Tiền sảnh, Nhóm Khám sức khỏe và Nhóm Điều dưỡng mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng; Tham gia các khóa đào tạo cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Chuẩn bị và thuyết trình phù hợp với sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng lẻ; Tập hợp những phản hồi từ phía khách hàng, thông tin thị trường và chia sẻ với nhóm nội bộ; Có kế hoạch tiến độ công việc và thời gian biểu theo tuần/tháng với khu vực bán hàng để đạt mục tiêu tối đa doanh số.
Đẩy mạnh bán hàng thông qua việc tư vấn và kiến nghị về sản phẩm và dịch vụ công ty;
Tích cực tìm kiếm các cơ hội khách hàng lẻ mới thông qua các hoạt động, gọi điện, mạng lưới kết nối và phương tiện xã hội...;
Xây dựng và mở rộng quan hệ với các công ty và đối tác như: quản lý chung cư & trường học, trung tâm thương mại, phòng tập thể thao... để tổ chức các hoạt động thúc đẩy quảng bá dịch vụ và bán gói khám/ dịch vụ lẻ;
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu qua điện thoại và email, truyền thông xã hội;
Đề xuất ý tưởng bán hàng và sản phẩm mới để thúc đẩy bán hàng;
Đạt được nhiều mục tiêu bán hàng và mục tiêu hoạt động (nghĩa là số cuộc gọi, các cuộc họp, lượt tương tác với khách hàng theo ngày);
Tham gia các buổi triển lãm và các hội nghị, chương trình do công ty tổ chức;
Hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ bộ phận tiền sảnh trong việc điều phối khách hàng tại phòng Khám trong lúc cao điểm (khi nhân viên kinh doanh bán lẻ có mặt tại phòng khám và không có thực hiện chương trình sự kiện/ kích hoạt và các nhiệm vụ khác được giao từ GĐ Phát triển kinh doanh);
Phối hợp với các bộ phận Nhóm Tiền sảnh, Nhóm Khám sức khỏe và Nhóm Điều dưỡng mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng;
Tham gia các khóa đào tạo cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Chuẩn bị và thuyết trình phù hợp với sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng lẻ;
Tập hợp những phản hồi từ phía khách hàng, thông tin thị trường và chia sẻ với nhóm nội bộ;
Có kế hoạch tiến độ công việc và thời gian biểu theo tuần/tháng với khu vực bán hàng để đạt mục tiêu tối đa doanh số.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bằng đại học chuyên ngành Thương mại Có 1-3 năm kinh nghiệm về bán hàng kênh liên quan Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực Y tế.
Ưu tiên bằng đại học chuyên ngành Thương mại
Có 1-3 năm kinh nghiệm về bán hàng kênh liên quan
Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực Y tế.

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Có khả năng làm việc độc lập Giỏi đàm phán, khả năng trình bày logic, giao tiếp thông thạo, kết nối, các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; Có khả năng giữ mục tiêu bán hàng, ghi chép tốt; có khả năng thúc đẩy các đồng nghiệp bán hàng và phải có một kiến thức thị trường sâu rộng. Linh động thời gian và tham gia các sự kiện phát triển thương hiệu bên ngoài, các hội nghị và các buổi triển lãm thương mại theo yêu cầu. Giao tiếp tiếng Anh tốt
Có khả năng làm việc độc lập
Giỏi đàm phán, khả năng trình bày logic, giao tiếp thông thạo, kết nối, các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp;
Có khả năng giữ mục tiêu bán hàng, ghi chép tốt; có khả năng thúc đẩy các đồng nghiệp bán hàng và phải có một kiến thức thị trường sâu rộng.
Linh động thời gian và tham gia các sự kiện phát triển thương hiệu bên ngoài, các hội nghị và các buổi triển lãm thương mại theo yêu cầu.
Giao tiếp tiếng Anh tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head Office: 16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221551
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THIÊN Á
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY
13 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Soctrip
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH NOBLAND VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NOBLAND VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Hoan Vu & Hoang Long Joint Operating Companies làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hoan Vu & Hoang Long Joint Operating Companies
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Agrimatco Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD Agrimatco Vietnam Co., Ltd
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 1 USD Navigos Search
750 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc KK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc KK
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 80 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
25 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ngô Vy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Ngô Vy
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Shinhan Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu Shinhan Bank
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PIXXOR (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PIXXOR (VIETNAM)
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm