Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

B2B Sales:

Đạt được mục tiêu bán hàng và mang lại kết quả cho các khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện các chương trình bán hành bằng kế hoạch hành động phát triển bán hàng bằng việc hợp tác với tiếp thị; Duy trì tệp bán hàng, sản phẩm kết hợp và giá bán không đổi với xu hướng thay đổi, chỉ số kinh tế và các đối thủ cạnh tranh Phát triển, xây dựng và quản lý danh sách khách hàng bán lẻ và các tài khoản doanh nghiệp Mục tiêu tài khoản mới và tài khoản hiện tại trong khu vực xung quanh cho doanh nghiệp mới; Tìm kiếm khách hàng mới qua bán hàng qua điện thoại, thư trực tiếp, email và các sự kiện kết nối; Theo dõi các công ty hàng đầu qua nghiên cứu và các sự kiện phát triển; Tạo ra các bản báo cáo giám sát bán hàng thường xuyên; Tham gia vào các triển lãm thương mại, các cuộc họp và các sự kiện cộng đồng để giúp phát triển các chương trình hợp tác.

B2C Sales:

Đẩy mạnh bán hàng thông qua việc tư vấn và kiến nghị về sản phẩm và dịch vụ công ty; Tích cực tìm kiếm các cơ hội khách hàng lẻ mới thông qua các hoạt động, gọi điện, mạng lưới kết nối và phương tiện xã hội...; Xây dựng và mở rộng quan hệ với các công ty và đối tác như: quản lý chung cư & trường học, trung tâm thương mại, phòng tập thể thao... để tổ chức các hoạt động thúc đẩy quảng bá dịch vụ và bán gói khám/ dịch vụ lẻ; Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu qua điện thoại và email, truyền thông xã hội; Đề xuất ý tưởng bán hàng và sản phẩm mới để thúc đẩy bán hàng; Đạt được nhiều mục tiêu bán hàng và mục tiêu hoạt động (nghĩa là số cuộc gọi, các cuộc họp, lượt tương tác với khách hàng theo ngày); Tham gia các buổi triển lãm và các hội nghị, chương trình do công ty tổ chức; Hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ bộ phận tiền sảnh trong việc điều phối khách hàng tại phòng Khám trong lúc cao điểm (khi nhân viên kinh doanh bán lẻ có mặt tại phòng khám và không có thực hiện chương trình sự kiện/ kích hoạt và các nhiệm vụ khác được giao từ GĐ Phát triển kinh doanh); Phối hợp với các bộ phận Nhóm Tiền sảnh, Nhóm Khám sức khỏe và Nhóm Điều dưỡng mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng; Tham gia các khóa đào tạo cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Chuẩn bị và thuyết trình phù hợp với sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng lẻ; Tập hợp những phản hồi từ phía khách hàng, thông tin thị trường và chia sẻ với nhóm nội bộ; Có kế hoạch tiến độ công việc và thời gian biểu theo tuần/tháng với khu vực bán hàng để đạt mục tiêu tối đa doanh số.

