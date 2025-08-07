Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49 Bùi Đình Túy, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển sale (BĐS, tài chính, ngân hàng...)
• Giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp
• Thành thạo khai thác ứng viên từ social network
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển sale (BĐS, tài chính, ngân hàng...)
• Giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp
• Thành thạo khai thác ứng viên từ social network
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI:
Lương thỏa thuận
BHXH theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ cước điện thoại.
Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, truyền cảm hứng.
Lương thỏa thuận
BHXH theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ cước điện thoại.
Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, truyền cảm hứng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI