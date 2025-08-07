Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME

Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112A Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A,, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Nhập liệu hóa đơn mua hàng, hóa đơn đầu vào, chứng từ chi tiêu hàng ngày
Theo dõi và kiểm soát chi phí nội bộ từng công trình / dự án
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, xác nhận công nợ định kỳ
Quản lý hợp đồng – lưu trữ và cập nhật tình trạng thực hiện
Soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm báo giá
Lập báo cáo chi phí – lợi nhuận từng công trình theo định kỳ
2. Nhiệm vụ thu mua – vật tư
Phối hợp với bộ phận thi công để đặt hàng vật tư, nội thất, thiết bị
Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo đúng chủng loại – thời gian – chất lượng
Kiểm tra – cập nhật báo giá từ nhà cung cấp, đề xuất so sánh giá để tối ưu chi phí
Theo dõi công nợ thanh toán nhà cung cấp, kiểm soát lịch thanh toán đúng hạn
Tìm kiếm – đánh giá – đề xuất nhà cung cấp mới khi cần
3. Báo cáo & hỗ trợ quản lý
Báo cáo chi tiết chi phí – tiến độ – vật tư theo từng công trình
Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế
Có ≥1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc kế toán mua hàng
Thành thạo phần mềm kế toán, CRM, Excel, Word
Kỹ năng giao tiếp – đàm phán – xử lý số liệu – quản lý chứng từ
Trung thực – cẩn thận – có trách nhiệm – chịu áp lực tốt
Ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty nội thất, xây dựng, thi công

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 16.500.000 [Bao gồm: Lương cứng + Thưởng hiệu suất KPI] (Thương lượng)
8.500.000 – 16.500.000
(Thương lượng)
Thử việc: 85% lương cứng (2 tháng)
Lương Gross (Chưa bao gồm các khoản trừ đóng BHXH bắt buộc theo mức lương quy định của công ty và chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân – nếu có)
BHXH, nghỉ phép năm 12 ngày, nghỉ ngày lễ, Tết
Cơ hội thăng tiến: Kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Đường số 8, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

