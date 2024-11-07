Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần KVN Logistics
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần KVN Logistics

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước, quốc tế,...(dịch vụ đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh quốc tế, dịch vụ hải quan, vận chuyển nội địa, thông quan hàng nhập/xuất...)
Tìm kiếm khách hàng, báo giá, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ cước vận chuyển của Công ty.
Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng cho Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Độ tuổi: 22 – 32.
Tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB 8 triệu - 20 triệu + Hoa hồng 30-50%profit + thưởng kinh doanh (Thu nhập không giới hạn)
Xét tăng lương 1 lần/năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả Kinh doanh.
Thưởng nóng, thưởng doanh thu, thưởng doanh số...
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Đi du lịch trong ngoài nước hàng năm, teambuilding,...
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được công nhận.
Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần KVN Logistics

Công ty Cổ phần KVN Logistics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

