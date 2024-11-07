Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics
- Hà Nội: Tòa Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước, quốc tế,...(dịch vụ đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh quốc tế, dịch vụ hải quan, vận chuyển nội địa, thông quan hàng nhập/xuất...)
Tìm kiếm khách hàng, báo giá, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ cước vận chuyển của Công ty.
Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng cho Trưởng bộ phận
Những Yêu Cầu Công Việc
Độ tuổi: 22 – 32.
Tiếng Anh tốt là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 1 lần/năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả Kinh doanh.
Thưởng nóng, thưởng doanh thu, thưởng doanh số...
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Đi du lịch trong ngoài nước hàng năm, teambuilding,...
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được công nhận.
Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KVN Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
