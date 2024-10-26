Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toà nhà Nguyễn Kim, Văn phòng MINDX, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng về khả năng có thể chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ khách hàng

• Xây dựng, tư vấn và thống nhất triển khai lộ trình Chuyển đổi số, phát triển bán hàng đa kênh

• Báo giá, ký kết Hợp đồng và hỗ trợ khách hàng thanh toán

• Tư vấn và thực hiện thủ tục nâng cấp dịch vụ (upsales/cross-sales)

• Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)

• Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh doanh,....



• Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm



• Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.



• Biết sử dụng máy tính, internet. Có laptop cá nhân để tiện cho công việc.



• Có tài khoản VCB chính chủ để nhận lương.



• Không tuyển làm part-time.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Giải thưởng cho nhân viên sale có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,....



- Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000VND nếu như sales đạt được 24 meeting offline / tháng.



• Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.



• Nhân viên sale được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.



• BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động. Lưu ý: Sale từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc C2 đó trong tháng sẽ được kí hợp đồng fulltime với công ty.



• Teambuilding hàng năm.



• Happy lunch trưa thứ 6: pizza, gà rán,....



• Phụ cấp gửi xe.



• Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM sau 2 tháng. Nhân viên tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội yêu cầu có laptop để làm việc.



• Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa và công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin