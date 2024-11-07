Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
- Hưng Yên: Shophouse P101, Eurowindow River Park, Đồng Hội, Đông Anh, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do VHS phân phối (chung cư, biệt thự, shophouse,....) và các công việc liên quan để chốt giao dịch thành công;
Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng;
Telesale data khách hàng do công ty cung cấp;
Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn
Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Máu lửa, nhiệt huyết, không ngại khó khăn vất vả
-Đam mê tiền & muốn kiếm thật nhiều tiền
-Chịu được áp lực, không bao giờ bỏ cuộc
-Dám thay đổi bản thân để học hỏi cái mới, sẵn sàng thử thách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa và ( chỗ ở miễn phí cho CBNV tại Vinhomes Ocean Park 3 )
Hỗ trợ chi phí MKT lên tới 70%
Nhà mẫu dành riêng cho CBNV VHS
Văn phòng 5 sao vị trí đắc địa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
