Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Shophouse P101, Eurowindow River Park, Đồng Hội, Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do VHS phân phối (chung cư, biệt thự, shophouse,....) và các công việc liên quan để chốt giao dịch thành công;
Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng;
Telesale data khách hàng do công ty cung cấp;
Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn
Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chấp nhận sinh viên mới ra trường có ĐAM MÊ KIẾM TIỀN và TỐ CHẤT KINH DOANH.
-Máu lửa, nhiệt huyết, không ngại khó khăn vất vả
-Đam mê tiền & muốn kiếm thật nhiều tiền
-Chịu được áp lực, không bao giờ bỏ cuộc
-Dám thay đổi bản thân để học hỏi cái mới, sẵn sàng thử thách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn ( hoa hồng cao nhất thị trường 3.0% - 3.5% )
Hỗ trợ cơm trưa và ( chỗ ở miễn phí cho CBNV tại Vinhomes Ocean Park 3 )
Hỗ trợ chi phí MKT lên tới 70%
Nhà mẫu dành riêng cho CBNV VHS
Văn phòng 5 sao vị trí đắc địa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 04 tầng 2B tòa R6- KĐT Royal city- 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

