Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Shophouse P101, Eurowindow River Park, Đồng Hội, Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do VHS phân phối (chung cư, biệt thự, shophouse,....) và các công việc liên quan để chốt giao dịch thành công;

Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng;

Telesale data khách hàng do công ty cung cấp;

Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn

Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chấp nhận sinh viên mới ra trường có ĐAM MÊ KIẾM TIỀN và TỐ CHẤT KINH DOANH.

-Máu lửa, nhiệt huyết, không ngại khó khăn vất vả

-Đam mê tiền & muốn kiếm thật nhiều tiền

-Chịu được áp lực, không bao giờ bỏ cuộc

-Dám thay đổi bản thân để học hỏi cái mới, sẵn sàng thử thách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn ( hoa hồng cao nhất thị trường 3.0% - 3.5% )

Hỗ trợ cơm trưa và ( chỗ ở miễn phí cho CBNV tại Vinhomes Ocean Park 3 )

Hỗ trợ chi phí MKT lên tới 70%

Nhà mẫu dành riêng cho CBNV VHS

Văn phòng 5 sao vị trí đắc địa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

