Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Phát triển và mở rộng hệ thống khách hàng Beauty Shop trong khu vực được phân công

Thực hiện các chương trình khuyến mãi, marketing tại điểm bán để thúc đẩy doanh số

Quản lý và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Theo dõi, báo cáo tình hình kinh doanh, thị phần và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng độ phủ sản phẩm

Hỗ trợ đào tạo nhân viên bán hàng tại các Beauty Shop về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa và triển khai các chương trình marketing hiệu quả

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm thị trường Mỹ phẩm hoặc tương tự

Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về thị trường mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00)

Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) từ 12 triệu + % Hoa hồng + Thưởng điểm

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm

Thử việc: 2 tháng

Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...

Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày

Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)

Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)

Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...

Party định kỳ

Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác

Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng

Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên

Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

