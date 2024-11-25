Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Phát triển và mở rộng hệ thống khách hàng Beauty Shop trong khu vực được phân công
Thực hiện các chương trình khuyến mãi, marketing tại điểm bán để thúc đẩy doanh số
Quản lý và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Theo dõi, báo cáo tình hình kinh doanh, thị phần và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng độ phủ sản phẩm
Hỗ trợ đào tạo nhân viên bán hàng tại các Beauty Shop về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa và triển khai các chương trình marketing hiệu quả
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về thị trường mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) từ 12 triệu + % Hoa hồng + Thưởng điểm
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI