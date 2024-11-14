Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm thời trang, dự án công ty mà công ty đang triển khai phân phối, tiếp thị
Làm việc, phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch marketing, chương trình bán hàng
Hỗ trợ sale và điều phối triển khai các hoạt động marketing direct.
Chủ trì lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện
Định hướng nội dung thiết kế các tài liệu bán hàng phục vụ cho công tác triển khai bán hàng như (Tờ rơi, flyer bán hàng, Brochure, banner, bảng biển....)
Chịu trách nhiệm về website, fanpage; phát triển và kiểm soát thông tin trên website, mạng xã hội của Công ty
Kiểm soát chi phí marketing theo kế hoạch, kế hoạch truyền thông
Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp đánh giá về kế hoạch marketing đã triển khai
Các công việc khác theo chỉ đạo
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, .... hoặc ngành có liên quan
• Am hiểu về thị trường , đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì
• Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty, được đóng bảo hiểm theo quy định.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
• Được tham gia even, team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
