Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm thời trang, dự án công ty mà công ty đang triển khai phân phối, tiếp thị

Làm việc, phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch marketing, chương trình bán hàng

Hỗ trợ sale và điều phối triển khai các hoạt động marketing direct.

Chủ trì lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện

Định hướng nội dung thiết kế các tài liệu bán hàng phục vụ cho công tác triển khai bán hàng như (Tờ rơi, flyer bán hàng, Brochure, banner, bảng biển....)

Chịu trách nhiệm về website, fanpage; phát triển và kiểm soát thông tin trên website, mạng xã hội của Công ty

Kiểm soát chi phí marketing theo kế hoạch, kế hoạch truyền thông

Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp đánh giá về kế hoạch marketing đã triển khai

Các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, .... hoặc ngành có liên quan

• Am hiểu về thị trường , đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10- 15tr tùy theo năng lực ( gồm lương cứng + lương hiệu quả công việc + thưởng KPI ).

• Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty, được đóng bảo hiểm theo quy định.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

• Được tham gia even, team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

