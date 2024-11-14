Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Content Marketing

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm thời trang, dự án công ty mà công ty đang triển khai phân phối, tiếp thị
Làm việc, phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch marketing, chương trình bán hàng
Hỗ trợ sale và điều phối triển khai các hoạt động marketing direct.
Chủ trì lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện
Định hướng nội dung thiết kế các tài liệu bán hàng phục vụ cho công tác triển khai bán hàng như (Tờ rơi, flyer bán hàng, Brochure, banner, bảng biển....)
Chịu trách nhiệm về website, fanpage; phát triển và kiểm soát thông tin trên website, mạng xã hội của Công ty
Kiểm soát chi phí marketing theo kế hoạch, kế hoạch truyền thông
Thực hiện nghiệm thu, tổng hợp đánh giá về kế hoạch marketing đã triển khai
Các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, .... hoặc ngành có liên quan
• Am hiểu về thị trường , đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10- 15tr tùy theo năng lực ( gồm lương cứng + lương hiệu quả công việc + thưởng KPI ).
• Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty, được đóng bảo hiểm theo quy định.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
• Được tham gia even, team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

