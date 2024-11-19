Tuyển Marketing Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, xác định nhu cầu, hành vi và xây dựng chân dung của các nhóm thành viên mục tiêu.

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho dự án, thiết kế các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và các chiến dịch quảng bá hướng đến từng nhóm thành viên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng.

- Phát triển nội dung marketing phù hợp với từng nhóm thành viên, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu quảng cáo.

- Quản lý kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến để quảng bá cho các sản phẩm và các dịch vụ dự án.

- Lên kế hoạch và kịch bản tổ chức hội thảo và hội nghị khách hàng, giám sát tiến trình và xử lý các tình huống phát sinh.

- Thu thập phản hồi từ khách hàng, đánh giá hiệu quả của sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện sau.

- Lập báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động marketing và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán sỉ, bán buôn.

-

- Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng đa dạng.

Kỹ năng:

- Khả năng phân tích và tư duy chiến lược.

- Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao việc và quản lý hiệu quả.

Yêu cầu khác:

- Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...

- Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ theo quy định của luật và của công ty

- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, 01 tháng nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT

