Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP thể thao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân tập Golf Phương Đông, phố Tân Mỹ, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạt động Trade Marketing:

Xây dựng kế hoạch Marketing trên các kênh truyền thông MKT: Kênh online/offline. Quản lý các website, fanpage, tiktok.Phụ trách lên kế hoạch và sản xuất các nội dung trên đa kênh: Website, Facebook, Instagram, TikTok... Nghiên cứu và áp dụng xu hướng mới: Cập nhật và áp dụng những xu hướng, công cụ và nền tảng quảng cáo mới nhất để giữ vững lợi thế cạnh tranh. Xây dựng chương trình khuyến mãi theo mặt hàng, đối tượng khách hàng theo chiến lược của marketing & sale. Dự báo doanh thu dựa vào nhu cầu thị trường, kế hoạch hỗ trợ bán hàng của Marketing & sale, mục tiêu doanh thu của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm:

Nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh theo mục tiêu, từ đó đề xuất các phương án xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. Xây dựng, định hướng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra chiến lược. Hoạch định chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông của Công ty. Sản xuất nội dung phù hợp với chiến lược Marketing, thu hút nhóm khách hàng mục tiêu. Hỗ trợ các phòng ban liên quan khác trong các hoạt động Marketing của công ty

Quản trị thương hiệu:

Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội và các dự án truyền thông nâng cao hình ảnh của công ty theo định hướng Marketing. Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh và dịch vụ khách hàng để triển khai các chương trình KM, chương trình theo mùa, ra mắt các món mới, chương trình mới..... kích hoạt thương hiệu thúc đẩy sales. Đảm bảo tính bảo mật cần thiết trong các công việc được giao.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế đối ngoại. Có khả năng quản lý, tổ chức, làm việc dưới áp lực cao và đúng thời hạn Có khả năng nắm bắt xu thế phát triển của thị trường và người tiêu dùng. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán. Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện, kiểm tra theo dõi và đánh giá. Chủ động, sáng tạo, cầu tiến. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Golf.

Tại Công ty CP thể thao Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 15tr + thưởng doanh thu tháng. Thưởng các dịp lễ tết; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; Chế độ nghỉ phép theo luật lao động, theo quy định của công ty. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong ngành dịch vụ Golf.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thể thao Phương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.