Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
- Hà Nội: Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm, trực tiếp đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp nội địa
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp trong ngành hàng
Tiến hành thương lượng giá với nhà cung cấp
Thiết lập và quản lý thực hiện quy trình thu mua hàng hoá, bao gồm:
+/ Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và lên đơn hàng
+/ Liên hệ với nhà cung cấp
+/ Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng
+/ Chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng và các thủ tục giấy tờ liên quan
+/ Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp
+/ Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời...
Báo cáo định kỳ về nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, mức chiết khấu,...
Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực dược mỹ phẩm, tpcn
Học chuyên ngành logistic, mua hàng, kinh doanh, ....
Yêu tích công việc mua hàng
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
- Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà
- Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, BHXH, du lịch nghỉ mát,...
- Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn
- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
- Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
- Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
- Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.
- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm, Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
