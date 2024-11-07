Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm, trực tiếp đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp nội địa

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp trong ngành hàng

Tiến hành thương lượng giá với nhà cung cấp

Thiết lập và quản lý thực hiện quy trình thu mua hàng hoá, bao gồm:

+/ Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và lên đơn hàng

+/ Liên hệ với nhà cung cấp

+/ Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng

+/ Chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng và các thủ tục giấy tờ liên quan

+/ Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp

+/ Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời...

Báo cáo định kỳ về nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, mức chiết khấu,...

Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh doanh, logistic, mua hàng, dược.

Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực dược mỹ phẩm, tpcn

Học chuyên ngành logistic, mua hàng, kinh doanh, ....

Yêu tích công việc mua hàng

Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu/ tháng

- Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

- Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, BHXH, du lịch nghỉ mát,...

- Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

- Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

- Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

- Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.

- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm, Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin