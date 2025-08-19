Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường P4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

(I) Hành chính nhân sự:

Thực hiện các công tác tuyển dụng như: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn và soạn thảo thư mời hoặc thư phản hồi ứng viên.

Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động và biến động nhân sự.

Soạn thảo các thủ tục và văn bản hành chính như: công văn, thông báo, tờ trình, quyết định, hợp đồng và nội quy, …

Đặt mua văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm và quản lý tài sản cùng thiết bị văn phòng.

Chấm công và xử lý các công việc liên quan đến BHXH và LĐLĐ.

Thực hiện các báo cáo về lao động, môi trường, đầu tư và phòng cháy chữa cháy.

(II) Kế toán tổng hợp:

Xuất hóa đơn điện tử, lập hồ sơ thanh toán và thực hiện chuyển khoản ngân hàng.

Thu thập, phân loại, kiểm tra và hạch toán đầy đủ - chính xác - kịp thời các hóa đơn GTGT đầu vào - đầu ra, hợp đồng và các chứng từ kế toán liên quan vào phần mềm ERP.

Theo dõi nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa. Tính giá xuất kho và giá thành gia công.

Phối hợp kiểm kê định kỳ tài sản, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ đảm bảo đối chiếu khớp đúng giữa số liệu thực tế và số liệu ghi nhận trên sổ sách kế toán.

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu từ khách hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp.

Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán, đồng thời bảo mật dữ liệu kế toán.

Thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy trình kế toán và nhân sự của Công ty.

Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 25 - 35.

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vinh tính văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi:

Lương net: 10.000.000 - 15.000.000 VND/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hỗ trợ lẫn nhau và có cơ hội thăng tiến. Cty vốn FDI quy mô khoảng 10 người.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo quy định của pháp luật lao động hiện hành và chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin