Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch các bộ phận

Kiểm soát các hoạt động sản xuất của các team theo kế hoạch

Tổng hợp báo cáo từ các bộ phận

Tham gia kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung sản xuất theo tiêu chuẩn

Giám sát và báo cáo tiến độ các dự án: Theo dõi, đánh giá, phân tích báo cáo cho Giám đốc

Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận và đưa ra đề xuất

Thực hiện công việc khác hỗ trợ theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về truyền thông, media, marketing,..

Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có đam mê với công việc và tinh thần cầu tiến cao.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 10 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu quả công việc + thưởng chuyên cần + phụ cấp (đối với bạn nữ)

Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn nghề, kỹ năng mềm , được Giám đốc công ty trực tiếp đào tạo

Bonus hàng năm: Lương tháng thứ 13; review lương 1 lần

Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm

Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch, Gala cuối năm, teambuilding cùng Công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

