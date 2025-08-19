Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch các bộ phận
Kiểm soát các hoạt động sản xuất của các team theo kế hoạch
Tổng hợp báo cáo từ các bộ phận
Tham gia kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung sản xuất theo tiêu chuẩn
Giám sát và báo cáo tiến độ các dự án: Theo dõi, đánh giá, phân tích báo cáo cho Giám đốc
Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận và đưa ra đề xuất
Thực hiện công việc khác hỗ trợ theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về truyền thông, media, marketing,..
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có đam mê với công việc và tinh thần cầu tiến cao.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 10 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu quả công việc + thưởng chuyên cần + phụ cấp (đối với bạn nữ)
Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn nghề, kỹ năng mềm , được Giám đốc công ty trực tiếp đào tạo
Bonus hàng năm: Lương tháng thứ 13; review lương 1 lần
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm
Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch, Gala cuối năm, teambuilding cùng Công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 22 đường Xuân La, Hồ Tây, Hà Nội - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

