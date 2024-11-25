Tuyển Thu mua/Mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1. Thực hiện công việc mua sắm:
Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho Khối theo đúng quy trình và quy định.
Tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp về giá cả và chất lượng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các NCC, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định nhu cầu và yêu cầu mua sắm.
2. Quản lý hợp đồng và hồ sơ mua sắm:
Soạn thảo và quản lý hợp đồng mua sắm, đảm bảo tuân thủ các QĐ pháp lý và nội bộ.
Theo dõi và cập nhật hồ sơ mua sắm, bao gồm các hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận, và các tài liệu liên quan khác.
Đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật hồ sơ mua sắm.
3. Báo cáo và phân tích:
Tổng hợp dữ liệu mua sắm, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Phân tích dữ liệu mua sắm để đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình và tối ưu hóa chi phí.
4. Các công việc hành chính khác:
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hoạt động mua sắm của Khối.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp với nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Khối

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính là một lợi thế
Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Kiến thức :
Kiến thức về mảng bán lẻ, dịch vụ khu vui chơi, nhà hàng
Kỹ năng:
Kỹ năng đàm phám và giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Hiểu biết về quy trình mua sắm, các quy định pháp luật liên quan đến mua sắm và hợp đồng.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Phẩm chất:
Nhanh nhẹn, linh hoạt;
Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt
Trung thực, trách nhiệm
Tận tâm với công việc
Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả
Giữ lời, cam kết trong công việc

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 – 17 triệu;
Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm;
Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);
Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

