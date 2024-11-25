Tuyển Thu mua/Mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thu mua/Mua hàng

1. Thực hiện công việc mua sắm:

Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho Khối theo đúng quy trình và quy định.

Tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp về giá cả và chất lượng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các NCC, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định nhu cầu và yêu cầu mua sắm.

2. Quản lý hợp đồng và hồ sơ mua sắm:

Soạn thảo và quản lý hợp đồng mua sắm, đảm bảo tuân thủ các QĐ pháp lý và nội bộ.

Theo dõi và cập nhật hồ sơ mua sắm, bao gồm các hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận, và các tài liệu liên quan khác.

Đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật hồ sơ mua sắm.

3. Báo cáo và phân tích:

Tổng hợp dữ liệu mua sắm, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích dữ liệu mua sắm để đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình và tối ưu hóa chi phí.

4. Các công việc hành chính khác:

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hoạt động mua sắm của Khối.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp với nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Khối

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu :

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính là một lợi thế

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Kiến thức :

Kiến thức về mảng bán lẻ, dịch vụ khu vui chơi, nhà hàng

Kỹ năng:

Kỹ năng đàm phám và giao tiếp tốt

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Hiểu biết về quy trình mua sắm, các quy định pháp luật liên quan đến mua sắm và hợp đồng.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Phẩm chất:

Nhanh nhẹn, linh hoạt;

Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt

Trung thực, trách nhiệm

Tận tâm với công việc

Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả

Giữ lời, cam kết trong công việc

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 – 17 triệu;

Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm;

Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

