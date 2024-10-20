Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Thuận Thành II, An Bình, Thuận Thành

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

- Giải quyết các công việc liên quan đến sản phẩm mới

- Làm báo cáo test nguyên vật liệu, test các công đoạn sản xuất

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật các công đoạn sản xuất sản phẩm

- Xây dựng định mức vật tư và update định mức theo thực trạng sản xuất

- Nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm, nguyên liệu

- Thiết kế chi tiết, cải tiến chất lượng sản phẩm

- Quản lý việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, barcode, kiểm nghiệm sản phẩm

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa, ngành dược

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế: Auto Cad, 3D

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có khả năng nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh

- Biết sử dụng căn bản tin học văn phòng (Power Point, Email, Word, Excel)

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh và tương xứng với năng lực. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

2. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

3. Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp

4. Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

5. Phụ cấp xăng xe, thẻ điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

