Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - |, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy bán, kế hoạch bán hàng, chính sách sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại khu vực quản lý,

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh bảo hiểm tại Khu vực quản lý,

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm tại Khu vực quản lý,

Quản lý, giám sát công tác phát triển kinh doanh bảo hiểm tại các đơn vị kinh doanh,

Tham gia xây dựng và triển khai tài liệu bán hàng, công cụ quản lý bán hàng liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm trên toàn hệ thống/Khu vực quản lý,

Phối hợp với đối tác để tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện cho từng vị trí bán, cụm ĐVKD,

Tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc , đề xuất của ĐVKD trong quá trình bán hàng; đề xuất các giải pháp cho Lãnh đạo phòng để có hướng giải quyết,

Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo/Cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm hoặc liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, ....)

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, nhanh nhẹn, năng động trong công việc.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục, thuyết trình tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài;

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank;

Du lịch trong và ngoài nước;

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin