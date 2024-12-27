Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KM ACT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH KM ACT
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 6
- 5 KCN Yên Phong ( Khu mở rộng)
- xã Dũng Liệt
- Huyện Yên Phong
- Tỉnh Bắc Ninh, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên
Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Tham mưu công tác kiểm soát tài cho giám đốc
Nhiệm vụ kế toán trưởng: Lập – trình bày báo cáo tài chính
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính..., có chứng chỉ kế toán trưởng.
2/ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí KTT tại các công ty sản xuất.
3/ Chịu được áp lực công việc, có thể tăng ca khi có yêu cầu.
4/ Ưu tiên sử dụng được ngoại ngữ
Tại CÔNG TY TNHH KM ACT Thì Được Hưởng Những Gì
1/ Tính tăng ca trên tổng lương
2/ Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
3/ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
4/ Lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13, tăng lương theo định kỳ.
5/ Quà tặng sinh nhật, hiếu - hỷ và các ngày lễ - tết......
6/ Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KM ACT
