Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KM ACT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Tham mưu công tác kiểm soát tài cho giám đốc

Nhiệm vụ kế toán trưởng: Lập – trình bày báo cáo tài chính

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

1/ Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính..., có chứng chỉ kế toán trưởng.

2/ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí KTT tại các công ty sản xuất.

3/ Chịu được áp lực công việc, có thể tăng ca khi có yêu cầu.

4/ Ưu tiên sử dụng được ngoại ngữ

Tại CÔNG TY TNHH KM ACT Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Tính tăng ca trên tổng lương

2/ Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

3/ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

4/ Lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13, tăng lương theo định kỳ.

5/ Quà tặng sinh nhật, hiếu - hỷ và các ngày lễ - tết......

6/ Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KM ACT

