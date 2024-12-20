Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Vincom Bắc Ninh, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Quản lý nhân viên bán hàng tại cửa hàng:

- Luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Cửa hàng. Thể hiện hình ảnh chuẩn mực và thái độ phục vụ khách hàng tận tâm, hiểu biết, nhiệt tình, văn minh, lịch sự

Quản lý cửa hàng:

- Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động và tài sản của cửa hàng

Nghiên cứu thị trường, khách hàng:

- Chủ động đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh số bán hàng của cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng vi tính văn phòng

- Có kỹ năng quản lý, giám sát công việc, đào tạo nhân viên tốt

- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương thảo, kỹ năng giao tiếp tốt

- Sáng tạo, chủ động, cẩn thận, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác ngay sau khi hết thời gian thử việc

- Được Thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng doanh thu, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

- Được hưởng đầy đủ chế độ hiếu hỷ, ốm đau, thai sản. Được khám sức khỏe định kỳ.

- Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building... của Công ty

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, lịch sự, được tiếp xúc với các thương hiệu đồng hồ đẳng cấp quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

