Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Vincom Bắc Ninh, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý nhân viên bán hàng tại cửa hàng:
- Luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Cửa hàng. Thể hiện hình ảnh chuẩn mực và thái độ phục vụ khách hàng tận tâm, hiểu biết, nhiệt tình, văn minh, lịch sự
Quản lý cửa hàng:
- Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động và tài sản của cửa hàng
Nghiên cứu thị trường, khách hàng:
- Chủ động đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh số bán hàng của cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng vi tính văn phòng
- Có kỹ năng quản lý, giám sát công việc, đào tạo nhân viên tốt
- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương thảo, kỹ năng giao tiếp tốt
- Sáng tạo, chủ động, cẩn thận, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác ngay sau khi hết thời gian thử việc
- Được Thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng doanh thu, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
- Được hưởng đầy đủ chế độ hiếu hỷ, ốm đau, thai sản. Được khám sức khỏe định kỳ.
- Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building... của Công ty
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng, lịch sự, được tiếp xúc với các thương hiệu đồng hồ đẳng cấp quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội (41 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng), TP. Hồ Chí Minh (393 Điện Biên Phủ, Quận 3)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

