Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các hoạt động và sự kiện của công ty để làm tư liệu truyền thông.

Dựng hậu kỳ các sản phẩm truyền thông.

Phối hợp với các bộ phận khác để biên tập chỉnh sửa hoàn thiện nội dung truyền thông trên các nền tảng khác nhau như: TikTok , Youtube, Facebook.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm quay dựng từ 2 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video như Adobe Premiere, After Effect, Capcut…

Biết ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ thiết kế và dựng video.

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên.

Có mắt thẩm mỹ, đầu óc sáng tạo, bắt trend tốt.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và tương xứng với năng lực. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

Tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin