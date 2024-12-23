Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TAI CHUNG SEIKI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TAI CHUNG SEIKI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu phố Mao Trung, Phường Phượng Mao, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy móc ngành nhựa và máy tự động hóa
- Kiểm tra, sửa chữa,khắc phục sự cố khi khách hàng phản ảnh
- Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.
- Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy móc;
- Báo cáo công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật, Cơ điện, cơ khí, tự động hoá...
- Năng động, chịu khó, có sức khỏe tốt
- Biết tiếng trung là một lợi thế
- Tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH TAI CHUNG SEIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Sếp trẻ, dễ tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAI CHUNG SEIKI VIỆT NAM
