Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TAI CHUNG SEIKI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật, Cơ điện, cơ khí, tự động hoá... - Năng động, chịu khó, có sức khỏe tốt - Biết tiếng trung là một lợi thế - Tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài.

- Thực hiện lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy móc ngành nhựa và máy tự động hóa - Kiểm tra, sửa chữa,khắc phục sự cố khi khách hàng phản ảnh - Tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị. - Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy móc; - Báo cáo công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo yêu cầu

