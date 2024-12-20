Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Bình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường
Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
Quản lý chất lượng
Quản lý an toàn
Quản lý rủi ro
Quản lý truyền thông
Nhiệm vụ kỹ thuật
Nghiên cứu, lập biện pháp, quy trình kỹ thuật chất lượng cho các dự án của Công ty;
Kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các công trình và điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong suốt quá trình thi công.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TN Đại học các ngành giao thông, xây dựng, địa kỹ thuật...
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
02 năm trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương đầy đủ, đúng hạn
Phụ cấp, thưởng, bảo hiểm
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp
Cơ hội làm việc, học hỏi các chuyên gia nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
