Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Bình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường

Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

Quản lý chất lượng

Quản lý an toàn

Quản lý rủi ro

Quản lý truyền thông

Nhiệm vụ kỹ thuật

Nghiên cứu, lập biện pháp, quy trình kỹ thuật chất lượng cho các dự án của Công ty;

Kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các công trình và điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong suốt quá trình thi công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TN Đại học các ngành giao thông, xây dựng, địa kỹ thuật...

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

02 năm trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương đầy đủ, đúng hạn

Phụ cấp, thưởng, bảo hiểm

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp

Cơ hội làm việc, học hỏi các chuyên gia nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON

