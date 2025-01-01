Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

Thời gian làm việc từ 8h-17h (thứ 2 - thứ 7),

Mỗi ngày sẽ live 4 tiếng và 4 tiềng còn lại chăm sóc khách hàng và vận hành sàn TMĐT.

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, hoạt bát và đam mê kinh doanh, bán hàng, livestreams

Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, mới mẻ của mảng bán hàng là Xu Hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Shopee, Facebook

Được đóng BHXH,BHTN theo quy địnđịnh

Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

