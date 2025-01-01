Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thời gian làm việc từ 8h-17h (thứ 2 - thứ 7),
Mỗi ngày sẽ live 4 tiếng và 4 tiềng còn lại chăm sóc khách hàng và vận hành sàn TMĐT.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, hoạt bát và đam mê kinh doanh, bán hàng, livestreams
Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, mới mẻ của mảng bán hàng là Xu Hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Shopee, Facebook
Được đóng BHXH,BHTN theo quy địnđịnh
Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 360 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

