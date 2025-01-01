Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Thời gian làm việc từ 8h-17h (thứ 2 - thứ 7),
Mỗi ngày sẽ live 4 tiếng và 4 tiềng còn lại chăm sóc khách hàng và vận hành sàn TMĐT.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, hoạt bát và đam mê kinh doanh, bán hàng, livestreams
Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp
Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, mới mẻ của mảng bán hàng là Xu Hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Shopee, Facebook
Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ trong năm.
Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INOCHI PLUS
