Tuyển Chuyên Viên Tài Chính thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Rà soát, tổng hợp và kiểm soát bảng hạn mức các ngân hàng; Đối chiếu số liệu theo dõi với số liệu hạch toán phần mềm với bộ phận kế toán hàng tháng.

- Tính toán phương án và hạn mức thực hiện các dự án tại từng Ngân hàng đảm bảo tối ưu về chi phí và dòng tiền

- Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc xin hạn mức/ tái cấp hạn mức tại các Ngân hàng

- Làm báo cáo chi tiết gửi các ngân hàng định kỳ, hoặc theo yêu cầu của ngân hàng khi phát sinh (báo cáo sản lượng, tình hình thực hiện DA...)

- Rà soát, cân đối nguồn tiền tại các Ngân hàng để cắt nợ gốc/lãi tại các Ngân hàng khi đến hạn, định kỳ hàng tháng; Cân đối nguồn tiền tại các ngân hàng để thanh toán bằng vốn tự có cho nhà cung cấp, các khoản chi khác...

- Làm việc với các ngân hàng về cơ chế chính sách và lãi, phí

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng...Ưu tiên: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại

- 04 năm trở lên ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tín dụng

- Sử dụng thành thạo excel trong tổng hợp số liệu, word

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

- Chủ động trong công việc

- Tư duy logic

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

-Có thể sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm. Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc) Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn.... Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ) Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo Máy tính công ty cấp cho CBNV Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Chế độ thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm.

Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc, thưởng suất du lịch. Quà tặng cho CBNV: Sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, sinh con, kết hôn....

Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

Máy tính công ty cấp cho CBNV

Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

Thứ 7 vui vẻ: Khuyến khích CBNV đưa con đến Công ty để giao lưu, kết nối. Công ty có chuẩn bị đồ ăn cho các bé

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin