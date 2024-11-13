Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN SONTANA làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Số 59 Nguyễn Đình Bể, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lên các kế hoạch liên quan đến huy động nguồn vốn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Lập hồ sơ huy động vốn kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu phát triển các dự án:

3. Lập mô hình tài chính và báo cáo thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư. Lập hồ sơ giải ngân vốn/huy động theo phương án được phê duyệt;

4. Thực hiện việc thu thập hồ sơ cung cấp cho các tổ chức tài chính tiến hành huy động vốn;

5. Thực hiện Huy động vốn từ các đối tác bên ngoài: ngân hàng...;

6. Rà soát các văn kiện tín dụng, văn kiện thế chấp liên quan đến tài sản thế chấp.

7. Quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp: Đưa ra kế hoạch chi tiêu, quản lý ngân sách, định hướng đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Quản lý dòng tiền để đảm bảo doanh nghiệp có đủ tài chính để chi trả các khoản nợ, các chi phí hoạt động và đầu tư vào các dự án mới. Đưa ra các dự đoán về dòng tiền trong tương lai để giúp nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định đầu tư và kế hoạch tài chính hiệu quả.

8. Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính.;

9. Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính;

10. Tổng hợp, lập báo cáo về tình hình, hiệu quả tài chính;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

2. Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày;

3. Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề;

4. Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và chịu được áp lực cao.

5. Kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

6. Kỹ năng:

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook...);

• Giao tiếp, truyền đạt, đàm phán tốt, khả năng sắp xếp, phân tích công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

• Khả năng tư duy tốt, nhạy bén với số liệu;

• Hiểu biết về Pháp luật liên quan;

7. Phẩm chất cá nhân:

• Thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình, tâm huyết.

• Nhanh nhẹn, tự tin, quyết đoán, Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONTANA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 15 - 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn;

2. Cơ hội đào tạo định kỳ hoặc theo nhu cầu công việc và khả năng phát triển của nhân viên;

3. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.

4. Được nghỉ phép 12 ngày / năm;

5. nghỉ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

6. Tham gia BHYT, BHXH và BHTN theo quy định của Nhà nước;

7. Thưởng các ngày Lễ, Tết, Thưởng theo kết quả kinh doanh, đấu thầu và hiệu quả dự án.

8. Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: du lịch, teambuilding...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONTANA

