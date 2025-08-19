Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Khảo sát quy trình, nghiệp vụ, thu thập và phân tích yêu cầu để thiết kế User Stories
-Xây dựng các tài liệu đặc tả cho dự án (BRD, User Story, BRS...)
-Trao đổi, tư vấn, thống nhất nghiệp vụ với người dùng và mô tả quy trình nghiệp vụ (workflow/data flow)
-Tương tác với các bộ phận khác (Code, Test, Thiết kế, ...) để hoàn thiện phần mềm chuyển giao sử dụng
-Hỗ trợ phát triển và kiểm thử
-Theo dõi và quản lý các thay đổi trong yêu cầu
-Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tổ chức các buổi đào tạo
-Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
-Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
-Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
-Thành thạo các công cụ phục vụ xây dựng tài liệu phân tích (UML).
-Biết ngôn ngữ lập trình (C#, SQL Server) và từng làm việc với dự án ERP/CĐS là một lợi thế.
-Thành thạo tin học văn phòng
-Trình bày, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
-Phân tích, xử lý vấn đề
-Làm việc nhóm, làm độc lập
-Hoàn thành công việc hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Thỏa thuận (15 đến 22 triệu)
-Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.
-Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc.
-Có thưởng theo từng dự án khi hoàn thành mỗi giai đoạn.
-Xét điều chỉnh lương 02 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

