Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Business Analyst

Tiếp nhận và thống nhất các thông tin, yêu cầu từ khách hàng.

Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

Nghiên cứu và phân tích yêu cầu, quy trình nghiệp vụ của dự án. Tìm hiểu, phân tích các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước và đưa ra định hướng xây dựng của sản phẩm.

Xây dựng tài liệu trình bày, giải thích cho các lập trình viên hiểu rõ mong muốn, nghiệp vụ để tối ưu hóa sản phẩm.

Xây dựng các loại tài liệu phân tích thiết kế phần mềm.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng sau khi phần mềm được triển khai nhằm đảm bảo phần mềm được sử dụng chính xác theo yêu cầu.

Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới.

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành CNTT và các ngành có liên quan.

Có kiến thức về Crypto.

Từ 1 năm kinh nghiệm BA.

Có kiến thức tổng hợp cơ bản về cấu trúc phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.

Thành thạo kỹ thuật phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa các luồng nghiệp vụ như: Các mô hình chức năng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ UML, tạo Use case….

Có hiểu biết lập trình phần mềm và yêu thích công nghệ là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng viết tài liệu tốt.

Yêu cầu sử dụng được Tiếng Anh

Quyền Lợi

Lương cơ bản upto 20 triệu + thưởng theo dự án, deal theo năng lực

Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)

Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN

Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương

Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).

Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, có sức cạnh tranh, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển

