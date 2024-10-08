Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên thiết kế đồ hoạ là vị trí chủ lực, làm việc sát cánh cùng với các giám sát mỹ thuật (Art Director), đội ngũ. Thiết kế (Design), và các team Ý tưởng (Copy, content) để lên ý tưởng, sản xuất các tư liệu đồ hoạ ấn tượng sống động.

1. Thiết kế hình ảnh truyền thông cho nhãn hàng (online & offline) 2. Phối hợp với các bộ phận liên quan cho những dự án chung. 3. Học hỏi và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc 4. Chủ động nắm bắt thời gian và sắp xếp công việc được giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

CHUYÊN MÔN:

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator. Có tư duy thẩm mỹ, có khả năng chủ động giải quyết vấn đề trong thiết kế. Có Portfolio & đảm bảo được tính chân thực của portfolio. Có khái niệm về multimedia design, am hiểu về marketing là một điểm cộng. Kinh nghiệm chuyên môn từ 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm trang sức, làm đẹp thời trang.

