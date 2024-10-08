Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 16 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuyên viên thiết kế đồ hoạ là vị trí chủ lực, làm việc sát cánh cùng với các giám sát mỹ thuật (Art Director), đội ngũ. Thiết kế (Design), và các team Ý tưởng (Copy, content) để lên ý tưởng, sản xuất các tư liệu đồ hoạ ấn tượng sống động.
1. Thiết kế hình ảnh truyền thông cho nhãn hàng (online & offline) 2. Phối hợp với các bộ phận liên quan cho những dự án chung. 3. Học hỏi và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc 4. Chủ động nắm bắt thời gian và sắp xếp công việc được giao.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
CHUYÊN MÔN:
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator. Có tư duy thẩm mỹ, có khả năng chủ động giải quyết vấn đề trong thiết kế. Có Portfolio & đảm bảo được tính chân thực của portfolio. Có khái niệm về multimedia design, am hiểu về marketing là một điểm cộng. Kinh nghiệm chuyên môn từ 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm trang sức, làm đẹp thời trang.
Kỹ năng: Creativity, Color theory, Typography, Photo editing and manipulation, layout, đọc hiểu và debrief. - Phần mềm: Sử dụng thành thạo Illustrator, Photoshop, Indesign. - Kinh nghiệm: 2 năm thiết kế quảng cáo (lợi thế 1 năm về trang sức).
Phối hợp tốt với team giám sát mỹ thuật (Art) và thiết kế đồ hoạ (Design) để lên ý tưởng, phác thảo mạch chuyển động cho các thiết kế được giao
Có khả năng diễn giải ý tưởng
Có khả năng thuyết trình chia sẻ trong nội bộ nhóm để chia sẻ kiến thức
Cẩn trọng, chu toàn, tỉ mỉ
Nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Kỷ luật, bền bỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm sức khor
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
