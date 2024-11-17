Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
- Khảo sát dự án
- Đưa phương án công nghệ xử lý nước cấp, xử lý nước thải
- Thiêt kế quy trình công nghệ, mặt cắt, mặt bằng thiết bị công nghệ
- Bóc dự toán công trình nước cấp, nước thải
- Trình bày giải pháp trước chủ đầu tư về phương án đưa ra, giải trình chỉnh sửa hoàn thiện thiết kế.
- Thiết kế bản vẽ thi công dự án
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng tốt phần mềm thiết kế autocad/Revit
- Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng
- Ngành nghề: Môi trường, cấp thoát nước
- Yêu cầu: Nam/nữ
- Sử dụng tốt phần mềm thiết kế autocad/Revit
- Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng
- Ngành nghề: Môi trường, cấp thoát nước
- Yêu cầu: Nam/nữ
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 14-18 triệu
- Thưởng tháng 13
- Được đào tạo nghiệp vụ về môi trường;
- Làm việc chuyên nghiệp;
- Nâng cao kỹ năng giao tiếp
- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo luật nhà nước;
- Phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty.
- Thưởng tháng 13
- Được đào tạo nghiệp vụ về môi trường;
- Làm việc chuyên nghiệp;
- Nâng cao kỹ năng giao tiếp
- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo luật nhà nước;
- Phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI