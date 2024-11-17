Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

- Khảo sát dự án

- Đưa phương án công nghệ xử lý nước cấp, xử lý nước thải

- Thiêt kế quy trình công nghệ, mặt cắt, mặt bằng thiết bị công nghệ

- Bóc dự toán công trình nước cấp, nước thải

- Trình bày giải pháp trước chủ đầu tư về phương án đưa ra, giải trình chỉnh sửa hoàn thiện thiết kế.

- Thiết kế bản vẽ thi công dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng tốt phần mềm thiết kế autocad/Revit

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng

- Ngành nghề: Môi trường, cấp thoát nước

- Yêu cầu: Nam/nữ

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14-18 triệu

- Thưởng tháng 13

- Được đào tạo nghiệp vụ về môi trường;

- Làm việc chuyên nghiệp;

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp

- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.

- Các chế độ BHXH, BHYT theo luật nhà nước;

- Phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

