Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Thực hiện hoạt động hạch toán xuất, nhập tài sản trên hệ thống phần mềm

• Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vận hành tín dụng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch trục dọc thuộc khu vực quản lý theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

• Thực hiện hoạt động hỗ trợ tín dụng theo line khách hàng tại đơn vị theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

• Thực hiện đối soát và lập số liệu/ quyết toán tháng/ quý/ năm (tín dụng, dự thu, bảo lãnh, tài sản bảo đảm, sao kê). Thực hiện các báo cáo nội bộ; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thuộc phạm vi trung tâm; cung cấp số liệu thanh tra/kiểm toán

• Thực hiện công tác xây dựng và cải tiến hệ thống của Trung tâm, phối hợp các dự án liên Khối của Ngân hàng

• Thực hiện theo dõi, tổng hợp và lập; đối soát báo cáo tiến độ KPIs, chất lượng dịch vụ trục dọc, Báo cáo năng suất lao động Hub Vận hành

• Triển khai công tác giám sát/ phối hợp đào tạo/ đối soát giao dịch/ thanh toán chi phí… với đối tác bên ngoài (văn phòng công chứng, Nhân sự outsource,…) của Trung tâm theo phạm vi quy định