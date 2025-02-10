Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Thực hiện hoạt động hạch toán xuất, nhập tài sản trên hệ thống phần mềm
• Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vận hành tín dụng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch trục dọc thuộc khu vực quản lý theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
• Thực hiện hoạt động hỗ trợ tín dụng theo line khách hàng tại đơn vị theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
• Thực hiện đối soát và lập số liệu/ quyết toán tháng/ quý/ năm (tín dụng, dự thu, bảo lãnh, tài sản bảo đảm, sao kê). Thực hiện các báo cáo nội bộ; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thuộc phạm vi trung tâm; cung cấp số liệu thanh tra/kiểm toán
• Thực hiện công tác xây dựng và cải tiến hệ thống của Trung tâm, phối hợp các dự án liên Khối của Ngân hàng
• Thực hiện theo dõi, tổng hợp và lập; đối soát báo cáo tiến độ KPIs, chất lượng dịch vụ trục dọc, Báo cáo năng suất lao động Hub Vận hành
• Triển khai công tác giám sát/ phối hợp đào tạo/ đối soát giao dịch/ thanh toán chi phí… với đối tác bên ngoài (văn phòng công chứng, Nhân sự outsource,…) của Trung tâm theo phạm vi quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

