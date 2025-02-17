Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1200 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 34, Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 600 - 1200 Triệu
Xây dựng các chính sách quản lý rủi ro theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước
Cho ý kiến về các quy định, chính sách, hướng dẫn sản phẩm trên quan điểm của QLRR Tín dụng.
Quản lý và nhận diện rủi ro danh mục tín dụng.
Duy trì, rà soát Mô hình xếp hạng doanh nghiệp.
Quản lý các hạng mục rủi ro tín dụng nội bộ và hạn mức theo yêu cầu của NHNN;
Chuẩn bị báo cáo QLRR Tín dụng (định kỳ, đột xuất) theo yêu cầu của cấp quản lý.
Xây dựng và đề xuất các hạn mức rủi ro tín dụng
Rà soát và tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 600 - 1200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm làm ngân hàng, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng
Thành thạo tiếng Anh
Thành thạo các công cụ MS, đặc biệt là Excel (hiểu biết về VBA, SQL là lợi thế)
Có khả năng phân tích dữ liệu, rà soát và quản lý rủi ro
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực, trung thực và linh hoạt.
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ và phúc lợi Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm Mức thưởng lên đến 340%/ năm Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn Hưởng các ưu đãi khi mua hàng của các đối tác : Samsung, LG ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI