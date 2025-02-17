Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1200 Triệu

Mức lương 600 - 1200 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 34, Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 600 - 1200 Triệu

Xây dựng các chính sách quản lý rủi ro theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước

Cho ý kiến về các quy định, chính sách, hướng dẫn sản phẩm trên quan điểm của QLRR Tín dụng.

Quản lý và nhận diện rủi ro danh mục tín dụng.

Duy trì, rà soát Mô hình xếp hạng doanh nghiệp.

Quản lý các hạng mục rủi ro tín dụng nội bộ và hạn mức theo yêu cầu của NHNN;

Chuẩn bị báo cáo QLRR Tín dụng (định kỳ, đột xuất) theo yêu cầu của cấp quản lý.

Xây dựng và đề xuất các hạn mức rủi ro tín dụng

Rà soát và tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 600 - 1200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan.

Từ 3 năm kinh nghiệm làm ngân hàng, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng

Thành thạo tiếng Anh

Thành thạo các công cụ MS, đặc biệt là Excel (hiểu biết về VBA, SQL là lợi thế)

Có khả năng phân tích dữ liệu, rà soát và quản lý rủi ro

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực, trung thực và linh hoạt.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Chế độ và phúc lợi Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm Mức thưởng lên đến 340%/ năm Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn Hưởng các ưu đãi khi mua hàng của các đối tác : Samsung, LG ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.