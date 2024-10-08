Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện viết và xuất bản nội dung/video clip truyền thông về lĩnh vực thực phẩm . Triển khai kế hoạch truyền thông, marketing sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử, Tiktok, Facebook... Quản lý và phát triển nội dung giới thiệu sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử. Làm việc với đối tác bên ngoài thực hiện truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm của công ty tại thị trường nước ngoài Đề xuất ý tưởng và thực hiện viết các bài viết/video cho app bán hàng Tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông nội bộ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành có liên quan Tiếng Anh là lợi thế Thành thạo MS Office Có 03 năm ở vị trí tương đương Có kiến thức và am hiểu về thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội Có khả năng làm việc với đối tác triển khai và đánh giá hiệu quả truyền thông quảng cáo tại thị trường nước ngoài Có khả năng sáng tạo và viết bài truyền thông Có khả năng phát triển nội dung số trên app bán hàng Có cá tính, suy nghĩ hiện đại Đặt lợi ích của Công ty hàng đầu Tinh thần gắn kết lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ cơm trưa tại Công ty Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,... Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,.. Cơ hội nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ,... Đồng nghiệp đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

