Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
- Hồ Chí Minh: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện viết và xuất bản nội dung/video clip truyền thông về lĩnh vực thực phẩm .
Triển khai kế hoạch truyền thông, marketing sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử, Tiktok, Facebook...
Quản lý và phát triển nội dung giới thiệu sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử.
Làm việc với đối tác bên ngoài thực hiện truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm của công ty tại thị trường nước ngoài
Đề xuất ý tưởng và thực hiện viết các bài viết/video cho app bán hàng
Tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện viết và xuất bản nội dung/video clip truyền thông về lĩnh vực thực phẩm .
Triển khai kế hoạch truyền thông, marketing sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử, Tiktok, Facebook...
Quản lý và phát triển nội dung giới thiệu sản phẩm của công ty trên các sàn thương mại điện tử.
Làm việc với đối tác bên ngoài thực hiện truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm của công ty tại thị trường nước ngoài
Đề xuất ý tưởng và thực hiện viết các bài viết/video cho app bán hàng
Tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành có liên quan
Tiếng Anh là lợi thế
Thành thạo MS Office
Có 03 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức và am hiểu về thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội
Có khả năng làm việc với đối tác triển khai và đánh giá hiệu quả truyền thông quảng cáo tại thị trường nước ngoài
Có khả năng sáng tạo và viết bài truyền thông
Có khả năng phát triển nội dung số trên app bán hàng
Có cá tính, suy nghĩ hiện đại
Đặt lợi ích của Công ty hàng đầu
Tinh thần gắn kết lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì
Đãi ngộ cơm trưa tại Công ty
Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực
Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...
Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..
Cơ hội nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ,...
Đồng nghiệp đồng thuận, gắn kết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI