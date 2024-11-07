Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH DOTEA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- An Giang:
- An Giang
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm khách hàng.
Tư vấn về sản phẩm và gửi mẫu cho KH.
CSKH và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Đàm phán, thương lượng về giá cả, hợp đồng, tiến hành lên đơn và hướng dẫn khách hàng thanh toán.
Thực hiện các báo cáo doanh số tuần, tháng cho Leader.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm 03 - 06 tháng kinh nghiệm sales thị trường.
Nhanh nhẹn, chịu khó và có đam mê với công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành QTKD hoặc các ngành Kinh tế,...
Có phương tiện di chuyển và sức khỏe tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (dùng để soạn đơn và báo cáo)
Nhanh nhẹn, chịu khó và có đam mê với công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành QTKD hoặc các ngành Kinh tế,...
Có phương tiện di chuyển và sức khỏe tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (dùng để soạn đơn và báo cáo)
Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì
Chủ động thời gian, chủ yếu báo cáo online, không trực tiếp đến Công ty
Cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng tại thị trường được phân công, phát triển kỹ năng giao tiếp, phát triển mối quan hệ với khách hàng
Thu nhập theo năng lực của bản thân
Cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng tại thị trường được phân công, phát triển kỹ năng giao tiếp, phát triển mối quan hệ với khách hàng
Thu nhập theo năng lực của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI