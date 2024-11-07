Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Giang - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng.

Tư vấn về sản phẩm và gửi mẫu cho KH.

CSKH và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Đàm phán, thương lượng về giá cả, hợp đồng, tiến hành lên đơn và hướng dẫn khách hàng thanh toán.

Thực hiện các báo cáo doanh số tuần, tháng cho Leader.

Ưu tiên có kinh nghiệm 03 - 06 tháng kinh nghiệm sales thị trường.

Nhanh nhẹn, chịu khó và có đam mê với công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành QTKD hoặc các ngành Kinh tế,...

Có phương tiện di chuyển và sức khỏe tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (dùng để soạn đơn và báo cáo)

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

Chủ động thời gian, chủ yếu báo cáo online, không trực tiếp đến Công ty

Cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng tại thị trường được phân công, phát triển kỹ năng giao tiếp, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Thu nhập theo năng lực của bản thân

