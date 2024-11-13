Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Bình Phước

- Tây Ninh ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Quản lý bộ phận KD đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về doanh số
- Trực tiếp đi thị trường các tỉnh phụ trách, set up hệ thống NPP, đại lí...
- Phối hợp với các bộ phận về số lượng danh mục hàng hóa nhập/bán, lưu lượng tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tuổi lưu kho hàng hóa ngắn nhất
- Đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, doanh số. Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, bình ổn giá bán trong khu vực.
- Phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ, chương trình khuyến mãi tại khu vực phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị với BLĐ Công ty

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam dưới 40 tuổi.
- Trình độ: TN Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm : ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí SUP/ASM trở lên trong công ty cùng lĩnh vực ngành nghề điện lạnh, điện gia dụng...(ứng viên chưa có kinh nghiệm lĩnh vực điện máy sẽ không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng). Hiểu hệ thống kênh phân phối GT.
- Năng lực cốt lõi: khả năng build up và vận hành, khả năng thực chiến và đào thị trường, quan hệ tốt với các NPP điện gia dụng, điện lạnh, điện tử..

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy
Đầy đủ BHXH, phúc lợi theo quy định
Thưởng DS, thưởng sản phẩm, thưởng KPI...theo tháng, quý, năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 Quận 10 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

