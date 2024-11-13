Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Bình Phước - Tây Ninh ...và 7 địa điểm khác

- Quản lý bộ phận KD đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về doanh số

- Trực tiếp đi thị trường các tỉnh phụ trách, set up hệ thống NPP, đại lí...

- Phối hợp với các bộ phận về số lượng danh mục hàng hóa nhập/bán, lưu lượng tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tuổi lưu kho hàng hóa ngắn nhất

- Đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, doanh số. Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, bình ổn giá bán trong khu vực.

- Phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ, chương trình khuyến mãi tại khu vực phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị với BLĐ Công ty

- Nam dưới 40 tuổi.

- Trình độ: TN Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm : ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí SUP/ASM trở lên trong công ty cùng lĩnh vực ngành nghề điện lạnh, điện gia dụng...(ứng viên chưa có kinh nghiệm lĩnh vực điện máy sẽ không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng). Hiểu hệ thống kênh phân phối GT.

- Năng lực cốt lõi: khả năng build up và vận hành, khả năng thực chiến và đào thị trường, quan hệ tốt với các NPP điện gia dụng, điện lạnh, điện tử..

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy

Đầy đủ BHXH, phúc lợi theo quy định

Thưởng DS, thưởng sản phẩm, thưởng KPI...theo tháng, quý, năm

