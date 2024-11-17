Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168B bùi thị xuân, Quận 1 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tiếp nhận, sàng lọc, tư vấn gói hội viên đến với khách hàng (Call/Email, tư vấn trực tiếp).

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin của khách hàng với doanh nghiệp.

Chăm sóc khách hàng và duy trì được mối quan hệ với khách hàng để khách tiếp tục tin tưởng và Renew gói tập tại CLB.

Phối hợp với các Bộ phận liên quan để tư vấn giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường.

Báo cáo cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Thời gian làm việc:

- 06 ngày/tuần

- 08 tiếng/ngày

- Linh động thời gian thấp điểm để nghỉ ngơi.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thành thạo nhiều kỹ năng bán hàng tới nhiều đối tượng khách hàng

Ưu Tiên:

- Có kinh nghiệm các ngành dịch vụ khách hàng liên quan từ 06 tháng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000đ/tháng.

- Thưởng HQKD + Hoa hồng hợp đồng

- Tháng nghỉ 04 ngày bất kì

- Nghỉ lễ, tết theo quy định công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng và được tham gia tập luyện miễn phí các dịch vụ toàn hệ thống.

- Được tạo nâng cao chuyên môn và các kĩ năng mềm.

- Cơ hội thăng tiến phát triển lên các vị trí quản lý với các chế độ đi kèm ( Lương/Thưởng).

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA VICTORIA

