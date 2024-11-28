Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện các công việc của tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu từ các phòng ban.

- Soạn thảo thông tin, làm content đăng bài và ưu tiên người có khả năng thiết kế hình ảnh.

- Thu thập hồ sơ và sàng lọc ứng viên theo các tiêu chí của bộ phận đưa ra.

- Báo cáo trực tiếp trưởng bộ phận tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc Nữ độ tuổi 21 - 30 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các khối ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Chăn nuôi, thú y,

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên người có khả năng nói trước đám đông.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng đi công tác dài ngày...

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khoảng: 10.00.000 - 13.000.000 triệu/tháng (chưa bao gồm tăng ca và CTP)

- Có công tác phí tính riêng khi đi công tác theo kế hoạch

- Ngày làm việc: 24 công/tháng. (làm việc hành chính từ thứ 2 -> thứ 6 và hai sáng thứ 7)

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng năng suất làm việc năm theo quy định của công ty

- Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ 01 bữa ăn trưa tại văn phòng

- Có xe đưa đón từ Hà Nội tới Hà Nam hoặc có ký túc xá của công ty cho nhân viên ở lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

