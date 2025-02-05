Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Future Media
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Future Media

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xác định nhu cầu tuyển dụng của các Bộ phận/phòng ban
- Lập kế hoạch tuyển dụng
- Đăng tuyển, lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn sơ bộ, tổ chức phỏng vấn
- Báo cáo kết quả tuyển dụng, gửi thư mời nhận việc
- Quản lý dữ liệu thông tin ứng viên
- Thực hiện quy trình tiếp nhận nhân viên mới
- Lên kế hoạch truyền thông hình ảnh tuyển dụng phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và định hướng chiến lược về hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng bên ngoài.
-
- Xây dựng dữ liệu data ứng viên
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
- Phụ trách các kênh truyền thông của Công ty: website, Fanpage.....

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng trên nền tảng social: Facebook, tiktok, web...
- Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty truyền thông, giải trí....
- Có kinh nghiệm làm trong các công ty có quy mô từ 100 NS trở lên, có từ 2 năm kinh nghiệm, độ tuổi từ 95 về 2k.
- Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu - 15 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập trên từ 15 -20 tr
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo quý
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Future Media

Công Ty Cổ Phần Future Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Victoria, KĐT Văn Phú, HàĐông, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

