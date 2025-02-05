Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xác định nhu cầu tuyển dụng của các Bộ phận/phòng ban

- Lập kế hoạch tuyển dụng

- Đăng tuyển, lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn sơ bộ, tổ chức phỏng vấn

- Báo cáo kết quả tuyển dụng, gửi thư mời nhận việc

- Quản lý dữ liệu thông tin ứng viên

- Thực hiện quy trình tiếp nhận nhân viên mới

- Lên kế hoạch truyền thông hình ảnh tuyển dụng phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và định hướng chiến lược về hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng bên ngoài.

- Xây dựng dữ liệu data ứng viên

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Phụ trách các kênh truyền thông của Công ty: website, Fanpage.....

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng trên nền tảng social: Facebook, tiktok, web...

- Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty truyền thông, giải trí....

- Có kinh nghiệm làm trong các công ty có quy mô từ 100 NS trở lên, có từ 2 năm kinh nghiệm, độ tuổi từ 95 về 2k.

- Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu - 15 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập trên từ 15 -20 tr

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo quý

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin