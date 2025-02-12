Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

• Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty

• Nghiên cứu, xem xét những kênh, phương tiện hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của Công ty

• Khai thác và phát triển các kênh Media: Youtube, Facebook, Website,…

• Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh, video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty

• Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

• Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

• Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

• Lập báo cáo định kỳ, theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên