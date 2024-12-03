Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận. Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, năm.

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng theo đúng quy trình, theo dõi thực hiện tiến độ từ bước đầu đến khi kết thúc quy trình.

- Thương lượng, đàm phán, gửi thư mời nhận việc.

- Tiếp nhận nhân viên mới.

- Tạo nguồn ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng.

- Cập nhật thông tin, dữ liệu ứng viên tuyển dụng.

- Lập báo cáo tình hình, dữ liệu tuyển dụng theo quy định

- Điều phối nhân sự phù hợp theo nhu cầu cấp trên và cửa hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đăng/Đại học chính quy trở lên; ưu tiên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.

-Ưu tiên nhân sự đã làm tại mô hình bán lẻ

Phẩm chất:

Khả năng:

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10- 12 triệu

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN..., các ngày nghỉ lễ tết...

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin