Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
- Hà Nội: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận. Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, năm.
- Triển khai kế hoạch tuyển dụng theo đúng quy trình, theo dõi thực hiện tiến độ từ bước đầu đến khi kết thúc quy trình.
- Thương lượng, đàm phán, gửi thư mời nhận việc.
- Tiếp nhận nhân viên mới.
- Tạo nguồn ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng.
- Cập nhật thông tin, dữ liệu ứng viên tuyển dụng.
- Lập báo cáo tình hình, dữ liệu tuyển dụng theo quy định
- Điều phối nhân sự phù hợp theo nhu cầu cấp trên và cửa hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Yêu Cầu Công Việc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.
-Ưu tiên nhân sự đã làm tại mô hình bán lẻ
Phẩm chất:
Khả năng:
Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN..., các ngày nghỉ lễ tết...
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
